Dr. Beyhan Berova Dr. Akçicek Hastanesinin ilk kadın Başhekimi oldu

Dr. Beyhan Berova, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin başhekimi oldu.

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22/03/2022

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Dr. Beyhan Berova Dr. Akçicek Hastanesinin ilk kadın Başhekimi oldu

Dr. Beyhan Berova, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin başhekimi oldu.

Dr. Beyhan Berova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıkalamada  “Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli’nin takdirleriyle bugün, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin başhekimligine, kamudan en kıdemli hekim olarak görevlendirildim...” dedi.

Berova, “Rabbim hastanemiz ve Girne’miz için görevimi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Ayrıca Dr. Akçiçek Hastanesi’nin ilk kadın başhekimi olmaktan da onur duydum” ifadelerini kullandı.

22/03/2022 09:18
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TAGS: Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Beyhan Berova
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