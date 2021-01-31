Dr. Birinci: Hep birlikte salgınla mücadeleye devam

Koronavirüs PCR testi pozitif çıkan Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi Herkesin kendisini koruması için uyarı yapan Dr.Birinci "Hep birlikte bu salgınla mücadeleye devam, sizler de kendinizi koruyun, panik yapmaya gerek yok. aşılanma ve gerektiğinde alınacak daha sıkı tedbirlerle üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Dr. Birinci'nin açıklaması şöyle:

Günaydın ailem ,arkadaşlarım, tüm dostlarım. İlginize teşekkür ederim. Sizi bilgilendirmek istedim. Şu an iyiyim ciddi bir sorunum yok. Bu süreci de atlatıp işimin başına döneceğim. Hep birlikte bu salgınla mücadeleye devam, sizler de kendinizi koruyun, panik yapmaya gerek yok. Aşılanma ve gerektiğinde alınacak daha sıkı tedbirlerle üstesinden geleceğiz hepinize sağlıklı günler dilerim.

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31/01/2021 09:09