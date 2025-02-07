Dr. Bölükbaşı: Asil Nadir’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Başhekim Bölükbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Kolan British Hastanesi’nde yatan Asil Nadir’in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Bölükbaşı, kamuoyunda oluşacak dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla Asil Nadir’in sağlık durumu hakkında her gün basına yazlı açıklama yapılacağını vurguladı.