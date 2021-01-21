Dr. Bülent Dizdarlı: Aşı programına nerede başlamışsanız orada bitirin!

ads
21/01/2021

ads
Dr. Bülent Dizdarlı: Aşı programına nerede başlamışsanız orada bitirin!

Dr. Bülent Dizdarlı İngiltere’de yaşayan ve orada eğitim gören vatandaşlara “aşı programına nerede başlamıssanız orada bitirin” uyarısında bulundu.

DİZDARLI’NIN AÇIKLMASI ŞÖYLE;

DİKKAT İNGİLTERE’DE YAŞAYIP ŞU AN KIBRIS’TA OLANLARA VEYA ORADA EĞİTİM GÖRENLERE UYARIMDIR ; Aşı programına nerede başlamıssanız orada bitirin. Yani her iki dozu da aynı yerde alınız. K.K.T.C ‘ de sınovac alıp ikinci dozu Londra’da Pfizer yaptırmak mümkün olamayabileceği gibi sakıncalı da olabilir. (veya tam tersi) Bilim İnsanları farklı yöntemlerle yapılan aşıların yapılması durumunda sitokin etkisi denilen çok zararlı bir yan etkiyi dillendiriyorlar. Bu konuda hassas olalım. Sinovacın ikşnci dozunun 28, pfızerin de 14 gün sonra yapılacağını da unutmayalım

21/01/2021 10:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Dr. Bülent Dizdarlı, aşı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.