Dr. Bülent Dizdarlı: Kuzeyden gelecek virüs tehdidine karşı çift filtre ile korunuyoruz

Dr. Bülent Dizdarlı, koronavirüsü ile ilgili açıklama yaptı. "Kuzeyden gelecek virüs tehdidine karşı çift filtre ile korunuyoruz" diyen Dizdarlı "Tüm çaba mümkün olduğu kadar geç gelmesini sağlamaktır." ifdelerini kullandı

Dizdarlı'nın açıklaması şöyle:

TC' nin korona virüs vakalarını gizlediği yönündeki iletiler desteksiz gereksiz ve anlamsızdır. Türkiye’de hastalık çıktığı anda ihbar mekanizması işleyecek ve bildirilecektir. Ki o hastalık da eninde sonunda Türkiye’ye gelecektir.

Tüm çaba mümkün olduğu kadar geç gelmesini sağlamaktır. Ve TC sağlık bakanlığı bunu sağlamak için ekonomik kayıpları önemsemeden takdire şayan ciddi tedbirler almıştır. Alınan bu önemli tedbirler KKTC için de filtre görevi yapmaktadır. Ayrıca bizim sağlık bakanlığının aldığı önlemlerde düşünülürse kuzeyden gelecek tehdite karşı çift filtre ile korunuyoruz.

Güney Kıbrıs’ta kendi hava ve deniz limanlarında kontroller yapıyor. Şüpheli insanları hemen karantinaya alıyor. Yani bir yerde yapılması gereken her şey yapıldı. Amaç:

1. Virüsün adaya girmesine engel olmak

2. Girecekse ( ki herzeye rağmen bu olasılık vardır) bunu geciktirmek.

3. Girdikten sonra yayılmasını önlemektir.

06/03/2020 09:37