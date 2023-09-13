Dr. Bülent Dizdarlı’dan Yeni Bir Roman: Lambousa Prensesi

Dr. Bülent Dizdarlı’nın yeni kitabı “Lambousa Prensesi”, Khora Yayınları’ndan çıktı. Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini ustalıkla biraraya getiren "Lambousa Prensesi", genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyan; sürükleyici olay örgüsüyle bir solukta okunan bir roman.

Editörlüğünü Nazen Şansal’ın, kapak ve sayfa grafik tasarımını ise Ömer Tatlısu’nun üstlendiği eser, Khora Yayınlarının 91. kitabı olarak raflardaki yerini aldı.

Kitap, kadına şiddetin son bulması dileğiyle başlıyor

Yazarın “Bu kitabı, şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle ithaf ediyorum” sözleriyle başladığı kitapta, İstanbullu genç bir kadın olan Melike’nin, yaşadığı erkek şiddetinin travmasını atlatmak amacıyla Kıbrıs'a taşınması ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor. Abisinin çalıştığı otelde iş bularak yeni bir hayata ve adalı bir gençle yeni bir aşka yelken açan Melike'nin kaderi, bir zamanlar yelkenli bir gemiyle adaya iyileşmeye gelen Lambousa Prensesi Melaike'yle benzeşiyor. Öte yandan ada sadece yeni bir hayat kurmak isteyenlerin değil, eski bir hazinenin izini sürenlerin de hedefindedir. Sahaflarda bulunan bir define haritası, Karadenizli hayalperest Yunus ile İnterpol tarafından aranan Abraham ve Joseph'i Lambousa Krallığı’na sürüklerken, adanın elektrik sorunu, Melike'nin elektrik mühendisi eski kocası Cemal'in de yolunu hazine avcılarıyla kesiştirir.

Dizdarlı’nın diğer kitapları

Dr. Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Ali Nesim Edebiyat Ödülleri kapsamında 2020-2021 Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

Halkın Sesi ve Havadis gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Dr. Bülent Dizdarlı, köşe yazılarından derlediği “ Dünyanın Merkezinde Hayatla Polemik” adlı ilk kitabını 2008 yılında çıkarmıştır. 2011 yılında mülteci sorununu irdeleyen “Güneşe Kaçmak” adlı romanı yayımlanmıştır. 2012 yılında ise meslektaşlarıyla, yaptığı söyleşileri içeren kitabı “İmhotep’in İzinde 50 Cefa 50 Deva” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yayını olarak çıkmıştır.

“Kuyu Mezarları Ülkesi” (Roman 2014), “Efsaneden Doğan Efsane - Mustafa Defteralı” (Biyografi 2015), “Lale - Uzak Çocuklar” (Roman 2016) ve “Hançerin Bekçisi” (Roman 2020), yazarın Khora Yayınlarından çıkan eserleridir. Dizdarlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik dönemine ait anılarını, “Başhekimlik Anılarım” kitabında okuyucusuyla paylaşmıştır.