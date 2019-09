Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine EKG Cihazı Bağışlandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kalp ritminin değerlendirilmesinde kullanılan Elektrokardiyografi (EKG) cihazı bağışlandı. Bağışı, Önder alışveriş merkezleri ve Atleks Sanverler Ltd. adına iş insanı Ahmet Sanver yaptı.

Acil serviste cihazın tesliminden önce açıklamalar yapıldı ve Sanver’e teşekkür edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Sonuç Büyük, acil servisin hastanenin en önemli birimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kalp krizi geçiren hastaların da ilk başvurduğu yerin burası olduğunu, EKG cihazının krizin tespiti için önem arz ettiğini vurguladı.

Acil serviste 3 EKG cihazı olduğunu söyleyen Büyük, eksiklik nedeniyle cihazların zaman zaman odan odaya taşındığını belirtti, “Bu bağışla artık acilde her odada EKG olacak” dedi.

Büyük, Sağlık Bakanlığı’nın, sivil toplum örgütlerinin ve iş insanlarının katkılarıyla hastanenin eksikliklerinin giderilmesine çalışıldığını ifade etti.

BAĞIŞ ÇAĞRISI: “ACİLDE US CİHAZI OLMALI”

Dr. Sonuç Büyük, konuşmasını bağış çağrısıyla tamamladı. Büyük, acilde Ultrasonografi (US) cihazı olmadığını ancak bu cihazın burada bulunmasının elzem olduğunu söyledi. İç organ kanamalarına neden olan trafik kazası gibi olaylarda ultrasonun hızlı teşhis için önem arz ettiğini belirten Büyük, cihazın alınabilmesi için sivil toplum örgütlerine ve iş insanlarına bağış çağrısında bulundu.

Tek bir şahısın veya tek bir şirketin bu cihazın maliyetini karşılamakta zorlanabileceğini belirten Büyük, böyle bir cihazın toplu bağışlarla alınabileceğini söyledi.

SANVER: “DİĞER EKSİK VE İHTİYAÇLARI DA YARDIM BÜTÇEMİZ ELVERDİĞİ SÜRECE KARŞILAMAYA HAZIRIZ”

İş insanı Ahmet Sanver ise, acil serviste EKG cihazına ihtiyaç olduğunu öğrendiklerini ve bu konuda hemen girişim yaptıklarını söyledi. Sanver, şirketin yıllık yardım bütçesi olduğunu kaydederek, bütçeleri elverdiği oranda hastanenin diğer eksik ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Sanver, cihazın hayırlı olmasını diledi.

ACİL UZMANLARI: “ÖNEMLİ BİR CİHAZ… ELZEM BİR BAĞIŞ”

Acil tıp uzmanları da kısa birer açıklama yaptı. Acil Sorumlu Hekimi Dr. Ziba Yücel, EKG’nin kritik hastaların tanılarıyla ilgili önemli bir cihaz olduğunu kaydederek, “Bu çok elzem bir bağıştı. Gösterilen duyarlılık için teşekkür ederiz” dedi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu, EKG’nin acildeki her odada hatta acildeki her hastanın başında durması gereken bir cihaz olduğuna dikkat çekti.

26/09/2019 13:48