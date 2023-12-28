Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde iki başaralı böbrek nakli operasyonu daha yapıldı

Sağlık Bakanlığı; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde iki başaralı böbrek nakli operasyonu daha yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasanın Ekim 2014'te Cumhuriyet Meclisi'nden geçmesiyle, 2015 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde böbrek nakillerine başlamasından bu yana toplam 62 böbrek nakli yapıldığını, bunların 33'nün kadavradan, 29'nun ise canlı vericilerden gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Böbrek Nakli Ünitesi tarafından, 17 Aralık'ta trafik kazası ilişkili kafa travması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören M.K’ye (61-E) beyin ölümü tanısı konulduğu ve organ nakli koordinatörü ile yapılan görüşmede ailenin organ bağışçısı olmaya karar verdiği ifade edilerek, haftanın 3 günü hemodiyalize giren U.K (60-E) ve periton diyalizi tedavisi gören T.B. (61-E) isimli hastalara bağışçının böbreklerinin nakledildiği kaydedildi.

Hastaların ameliyat sonrası sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmediği ve diyaliz ihtiyaçlarının ortadan kalkarak, taburculuklarının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Böbrek Nakli Ünitesi hekimlerinin yaklaşık 80-100 civarında hastanın nakil beklediğini, canlı vericisi olan herkesin nakil olabileceğini, ancak canlı vericisi olmayan bir insanın organ nakli olamadığına dikkat çekerek, kadavradan yani hayatını kaybeden kişilerden nakil yapılmazsa tedavi olabilecek hastaların organ bulunamadığı için hayatını kaybedebildiği belirtildi.

Açıklamada, bu hastalar için organ bağışçılarının özverili, gönülden davranışlarıyla umut oldukları vurgulandı.