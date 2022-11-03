Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne anlamlı bağış

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eşi anısına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne tekerlekli sandalye ve hasta yatağı bağışlayan Özgül Cankat'ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Altuğra kabuldeki konuşmasında sağlıkta dayanışmanın önemine dikkat çekerek böylesi duyarlı vatandaşlarla bir takım eksiklerin giderilmesi konusunda daha hızlı ilerleme kat edilebileceğini vurguladı.

Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini belirten Bakan Altuğra, bağışlarla destek veren tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri yanında duyarlı vatandaşlara gönülden teşekkür ettiğini kaydetti.

Cankat

Özgül Cankat, vefat eden eşi Teoman Cankat anısına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne 2 tekerlekli sandalye, bir hasta yatağı bağışladığını, aynı zamanda bir odanın tüm gereksinimlerini tamamlanacağını belirterek, Bakan Altuğra ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu habere tepkiniz:



03/11/2022 18:17