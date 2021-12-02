Dr. Ceyhun Birinci, CTP’nin Girne kontenjan adayı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 Erken Genel Seçimleri'nde Girne’de Dr. Ceyhun Birinci’yi kontenjan adayı olarak gösterecek.

Ülkemizin sevilen simalarından birisi olan Dr. Ceyhun Birinci, tam 26 yıl Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yaptı. Girne Akçiçek Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı ve başhekimlik yapan Dr. Birinci, birkaç ay önce emekli olmuştu.

Geçmiş yıllarda da politikaya atılması için teklifler alan Dr. Birinci, emekli olmadan siyasete atılmayı reddetmişti.

Ceyhun Birinci, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Halkımız için, Kıbrıs’ta barış ve çözüm için, onurlu bir gelecek için birlikte mücadele için adaylık başvurumu yaptım” ifadelerini kullandı.

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02/12/2021 16:33