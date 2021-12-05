Dr. Deniz Kanlıada’ya Londra’da önemli ödül

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05/12/2021

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Dr. Deniz Kanlıada’ya Londra’da önemli ödül

Ülkemizin önemli değerlerinden Dr. Deniz Kanlıada, yeni bir başarı daha elde etti. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu kozmetik cerrahı Kıbrıslı Türk Dr. Deniz Kanlıada, Londra’da estetik tedavilerde güven ve üstün başarı ödülünü kazandı.

KKTC’yi uzun yıllardır yurt dışında başarı ile temsil eden Kanlıada 2019 yılında da yılın en gözde Kozmetik Cerrahı ödülünü kazanmıştı.

Kanlıada, İngiltere’de hastaları tarafından Nose King ve King of Aesthetics olarak da biliniyor.

05/12/2021 18:57
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TAGS: Dr. Deniz Kanlıada’ya Londra’da önemli ödül
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