Dr. Dyt. Ayşe Okan: Kanserden korunabilmek için yasak besinler yoktur

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Vekili ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, Dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığı günümüzde meme kanserinden korunma konusunda farkındalık oluşturmanın önemine işaret etti.

Beslenme tarzının hayatın her noktasında olduğu gibi kanser riskinin oluşmasında da etkili olduğunu dile getiren Okan, “Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre zeytinyağı meme kanseri için koruyuculuğu kanıtlanmış besinler arasında bulunuyor” dedi.

Dr. Okan bir Akdeniz ülkesi olan Kıbrıs adasının kişilere Akdeniz tipi beslenme örüntüsü sunduğunu anımsatarak, “Kendi zeytinlerimizi yetiştirip kendi zeytinyağımızın üretimini yaparken doğa aslında bize sağlığımızı koruyabilmemiz adına bir fırsat veriyor” şeklinde konuştu.

Zeytinyağının çiğ olarak tüketilmesi durumunda meme kanserine yönelik koruyuculuk etkisinin arttığını vurgulayan Okan, günlük zeytinyağı tüketiminin ise toplamda 10-15gr kadar tutulmasının yeterli olduğunu kaydetti.

Dr. Okan, zeytinyağının da yağ grubu içerisinde yer aldığı için aşırı tüketiminin sağlıksız bir durum yarattığını da belirterek, zeytinyağının pişirme yağı olarak kullanılmaması gerektiğini ve ışık görmeyen bir yerde ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Birçok araştırmanın D vitamini seviyesinin düşük olmasının da meme kanseri riski yarattığına dair bulgular içerdiğini söyleyen Okan, “Dvit seviyeleri 60-80ng/mL arasında olan bireyler meme kanserinden %80 oranında korunabiliyor. D vitamini seviyesi düşük olanların ise D vitamin seviyelerini yükseltmek için günde sadece 15dk güneş ışınlarının doğrudan cilde temas etmesine izin vermeleri, yağlı deniz ürünlerini, kuru yemiş, yumurta gibi ürünleri tüketmeleri gerekiyor” dedi.

Ayşe Okan, meme kanserinden korunmak için yanlış algılar yaratıldığı hatırlatmasında da bulunarak, “Kanserden korunabilmek için yasak besinler yoktur. Yeterli, dengeli, çeşitli ve renkli beslenmek yeterlidir. Güvenilir besin ve sağlıklı pişirme yöntemleri kullanmak önemlidir” bilgisini paylaştı.

Devletin sağlıklı besinlerin ulaşılabilir kılmak için gerekli beslenme politikaları oluşturması gerektiğini de dile getiren Okan, “Ayrıca onkoloji hastalarının sağlıklı besin seçimlerini sağlayabilmek ve hastaların yaşam kalitesini artırabilmek adına bireyler onkoloji diyetisyenlerinden danışmanlık almalıdırlar” hatırlatmasında da bulundu.

Dr. Okan, sağlıklı beslenme tarzının koruyucu sağlık basamağının en başında geldiğini belirterek, “Yaşam boyu sürdürülebilir olması önemlidir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



30/09/2021 15:58