Dr. Emiroğlu'ndan kalp sağlığı ile ilgili 10 öneri

Kıbrıs Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, kalp ve damar hastalıklarının tıptaki gelişmelere rağmen, sadece ülkede değil, tüm dünyada en sık ölüm nedeni olmaya devam ettiğini vurguladı.

Dünyada olduğu gibi ülkede de hayatı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olan “Kalp ve Damar Hastalıkları”na dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” olarak anılıyor.

Kalp ve Damarlarda hastalık oluşmadan engellemenin, tedavisinden çok daha kolay olduğunu belirten Dernek Kalp ve Damar Sağlığını korumak için yapılması gerekenlerin, hastanelerde şifa aramaktan çok daha kolay olduğunu hatırlattı.

Dernek gün dolayısıyla Kıbrıs Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Dr. Ozan Emiroğlu imzasıyla yayımladığı bildiride, “Dünya Kalp Günü” vesilesiyle Kalp Sağlığı ile ilgili akılda tutulabilecek 10 öneri ile daha sağlıklı Kalp ve Damar Sistemine sahip olunacağına işaret ederek aşağıdaki önerileri paylaştı;

“1. Egzersiz

Sadece Kalp ve Damar Sağlığı için değil, tüm vücudumuzun sağlığı için şarttır. Haftada en az 3 kez, 45 dakikadan az olmamak şartıyla, terlememizi sağlayan tempolu egzersizler yapılmalıdır. Her insanın tercih edeceği spor alanı farklıdır. Zevk alabileceğimiz kendinize uygun bir egzersiz çeşidi bularak, bunu hobi haline getirerek, sporu daha düzenli hale getirebilirsiniz. Örneğin tüm dünyada en gözde egzersiz olan düzenli yürüyüşün olumlu etkilerini, tempolu bir şekilde yaparsanız, çok kısa zamanda fark edeceksiniz.

2. Sigara

Günde 1 sigara bile içmek kalp krizi riskini % 14 oranında, 1 paket sigara içmek ise kalp krizi riskini 5 kat oranında artırmaktadır. Sigara ve sigaralı ortamlardan uzak durunuz.

3. Alkol

Sigara reklamlarının yasaklanmasına rağmen, en az sigara kadar sağlığımızı tehdit eden alkol reklamlarının serbest olması büyük bir sorundur. Halk arasında alkolün çok yanlış olarak damar açıcı olduğu söylenmektedir. Yapılan yeni bilimsel çalışmalarda, hafif alkollü içeceklerde 1 bardak, alkol oranı yüksek içeceklerde ise 1 dubleden fazlası, Kalp ve Damar Hastalıklarının oluşmasını artırdığı gösterilmiştir. Bunun yanında alkol kültürü pasif yaşama, sağlıksız beslenmeye ve sigaraya yatkınlık oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı çocukların dahil herkesin göreceği şekilde alkolün özendirici reklamları yasaklanmalıdır.

4. Beslenme

Kalp Sağlığı üzerine olumlu etkisi kanıtlanmış tek beslenme çeşidi “Akdeniz Beslenme Tarzı” dır. Akdeniz Beslenme Tarzında dengeli beslenme vardır. Bitkisel ve hayvansal gıdaların dengesi vardır. İşlenmiş, yapay, gıdalar kullanılmaz. Taze gıdalar tercih edilmelidir. Bunun dışında diğer beslenme çeşitleri dış görünüş üzerinde faydalı olsa da Kalp Sağlığı üzerine etkileri olumsuzdur. Şekerli gıdalardan mutlaka uzak durunuz. Bol su tüketimi beslenmede bir diğer önemli noktadır. Bol su tüketimi yağ yakımını artıracağı gibi damardaki kan akışkanlığını artırır ve vücuttaki çoğu toksinin atılımını sağlar. Günlük minimum 2.5 litre su içilmeli ve bu terleme oranına göre artırılmalıdır.

5. Yaşam Tarzı

Modern yaşamda, elektronik cihazlara daha çok bağımlılığa ve doğadan uzaklaşmaya neden olmuştur. Her insanın hayatında kontrol edebileceği düzeyde stres olabilir ancak yaşam ve düşünce şeklimizi etkileyebilecek olaylar karşısında stres yönetimi öğrenip, çevresel faktörlerin Kalp Sağlığımızı bozmasına engel olmalıyız. Elektronik cihazlardan uzaklaşıp, daha çok doğal yaşamla iç içe olmak, aile, arkadaşlar ile sosyalleşmek stres yönetiminin en basit şeklidir.

6. Hipertansiyon

Yanlış bilinen bir diğer önemli konu. Hastalar sık sık vücudunun yüksek tansiyona alışık olduğunu ve hiçbir şikayeti olmadığını belirtir. 120/80 mmHg üzeri olan tansiyon herkes için yüksektir. Kalp atış sayısı dakikada 60-80 civarı olmalıdır. Yüksek tansiyon belirti vermeden yavaş yavaş Kalp ve Damar Sistemini yıpratır, zarar verir. Özellikle 30 yaş üstü kişiler senede en az 2 kez tansiyon ölçtürmelidir. Hipertansiyon toplumumuzda düşünülenden çok daha yaygın ve tedavisi olan bir hastalıktır. Hipertansiyon oluşumunu engellemek için de önerilere uyun.

7. Kan Kontrolü

Hiçbir şikayet olmasa da 3-4 senede bir, kolaylıkla yapılabilecek kan kontrolleri, hayat kurtarıcı olur. Kan kontrollerinde kolesterol gibi, Kalp ve Damar Sağlığımızı gösteren değerlerler kontrol edilir.

8. Uyku

Çoğunlukla göz ardı edilen bir konudur. Uykusundan çalan insan, hayatından çalmaktadır. Az uyuyan insanlarda Kalp Hastalığı gelişme riski yüksektir. Uyku stres yönetimine de iyi bir araçtır. Az uyku ile sağlıklı düşünce yapısı olmaz ve çevresel faktörlerin üzerimizdeki stresi artar. İdeal uyku zamanı 7-8 saattir. 9 saatten fazla uyumanın da olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir.

9. Kahve

Kahvenin Kalp Sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunmuştur. Kahve kültürümüzden dolayı bu açıdan şanslıyız. Endüstriyel olarak işlenmemiş, Türk Kahvesi veya filtre kahvelerin olumlu etkilerinden dolayı kahve alışkanlığımız ömrümüzü uzatıyor. Avrupa Kardiyoloji Kongresinde sunulan ve 468,000 kişi üzerinde şimdiye kadar yapılan en geniş bilimsel çalışmaya göre; günlük yaklaşık 0.5 - 3 fincan arasındaki kahve tüketimi inme riskini %21, Kalp ve Damar Hastalıklarına bağlı ölüm riskini %17 azalttığı bulunmuştur. Bunun yanında aşırı kafein tüketiminin zararlı olduğunu da unutmayınız. Belirtilen miktarların üzerindeki kahve tüketimi, aşırı su kaybına, çarpıntıya ve uykusuzluğa neden olmaktadır.

10. Genetik

Eğer ailede, özellikle 50 yaş altında Kalp ve Damar Hastalığı olan kişilerin, beslenmesine daha çok dikkat etmesi, daha çok spor yapması ve belirtilen sağlık kontrollerini daha sık yapması gerekmektedir.”

Bu habere tepkiniz:



29/09/2021 14:45