Dr. Emre Vudalı: Her iki aşı da güvenlidir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı her iki aşının da güvenli olduğunu vurgulayarak, Risk grubunda olmayan kişilere Sinovac aşısı, risk grubunda olan kişiler için Pfizer aşısının yapılması gerektiğini söyledi

Vudalı'nın paylaşımı şöyle:

"Aşılar ile ilgili gelen sorulara istinaden;

Günümüzün bilgisi ile;

Risk grubunda olmayan kişilere Sinovac aşısı (18-59 yaş veya bağışıklık düzeyini bozan ek hastalık olmaması) yapılması. (Sebebi: Risk grubundaki kişiler için veri yayınlanmadı)

Risk grubunda olan kişiler için Pfizer aşısının yapılması (bunun ile ilgili bilimsel veriler mevcut)

Pjizer aşısının yapılmaması için tek sebep Pfizer-BioNTech aşısının içindeki herhangi bir bileşenine (polyethylene glyco, PEG) karşı önceden şiddetli alerjik reaksiyon geliştirmesidir. Şu andaki veriler ile bu görülme sıklığı 100,000 kişide 1'dir. Parasetamol veya penisilin alerjisi olan kişiler uygulayabilir. Sinovac veya Pjizer aşısı herhangi bir şekilde hastalık yapamazlar. Güven ile iki aşıdan birini vurdurabilirsiniz.

Her iki aşı güvenlidir.

Risk grubudaki kişiler: 60 yaş üstü, veya hipertansiyon hastaları, kalp hastaları, tip 1 ve tip 2 diyabet, kronik böbrek hastalığı, kronik akciğer hastalığı , kanser hastaları, obez kişiler vs...

Kendime Sinovac aşısı yaptırdım, risk grubunda olan annem için Pjizer aşısı için başvuru yaptım. asi.covid19.saglik.gov.ct.tr

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20/01/2021 15:11