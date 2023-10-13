Dr. Erçal: Hak sahibi olan hastalara reçete düzenlemeyeceğim

İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Erçal, sahte reçete soruşturmasına tepki göstererek bugünden itibaren sosyal sigortalardan hak sahibi olan hastalara reçete düzenlemeceğini belirtti.

İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Erçal, son günlerde gündemi meşgul eden sahte reçete soruşturmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Dr. Erçal, yapılan soruşturmanın hekimleri haksız yere itibarsızlaştırdığını ve ilkel yöntemlere dayandığını vurgulayarak, sapla samanın karıştığı günlerden geçildiğine dikkat çekti.

Ayrıca, Dr. Erçal, konuyla ilgili olarak Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazarak, bundan sonra sigortadan hak sahibi olan hastalara reçete düzenlemeyeceğini belirtti. Dr. Erçal, dilekçesinde özel işlerinin yoğunluğu nedeni ile 5 Nisan 2024 tarihinde sonlanacak olan reçete düzenleme sözleşmesinin 13 Ekim 2023 tarihinde sonlandırılmasını talep etti. Dr. Erçal'ın Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'ne yazdığı dilakçe: