Dr. Erdal: “Kimyasal mücadele için iki kere düşünmekte fayda var”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Elemanı ve Bitki Koruma Uzmanı Dr. Mine Erdal bölgenin önemli bitkilerinden babutsa kaktüsünün (Hint inciri) gövdelerinde pamuksu şeklinde tespit edilen kaktüs koşnilinin gittikçe yaygınlaşması nedeniyle, babutsa tarımının tehdit altında olduğunu kaydetti.

Babutsa kaktüsünün yarı kurak ve kurak alanları değerlendirme yanı sıra toprak koruma için önemli bir bitki olduğuna dikkat çeken Erdal, “Gıda ve hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle de gün geçtikçe önem kazanıyor” ifadesini kullandı.

Erdal, kaktüs koşnilinin ilk olarak 2016 yılında Gazimağusa’da kaktüs gövdelerinde pamuksu şeklinde tespit edildiğini anımsatarak, “Bu zararlı ile mücadelede Tarım Dairesi Movento SC 100 ve 400g/l Dimethoate aktif maddeli ve ruhsatlı böcek ilaçlarını öneriyor. Ancak kaktüs koşnili ile ilgili mücadelenin entegre olarak ele alınması ve sadece kimyasalla değil, kültürel, doğal ve biyolojik kontrolün de bir arada yürütülmesi gerekiyor” bilgisini paylaştı.

Dünyanın farklı bölgelerinde babutsa kaktüsünde koşnil mücadelesi için çeşitli yöntemler denendiğini işaret eden Erdal, bunların başlıcasının temiz çeliklerin ekimde kullanılması ve ekimin sık olmaması olduğunu dile getirdi.

Erdal, ayrıca böcek yayılmasına ve beslenmesine dayanıklı çeşit veya hatların kullanılması önerisinde de bulunarak, doğal bitki ekstrelerinin (nane, kekik, okaliptüs yağları vb.) veya karışımlarının böcek öldürücü olarak kullanılabileceğini (arap sabunu ile karışım) de aktardı.

Kimyasal mücadelenin zamanında ve düzenli olarak yapılması, pH düzenleyici ve yayıcı-yapıştırıcı maddelerin kullanımı konularının da önemini işaret eden Erdal, koşnilin konukçu olarak kullandığı bitkilerin de tarlanın etrafından temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdal, açıklamasında Kıbrıs’ta çokça bulunan uğur böceklerinin bu koşnillerin başta gelen avcıları olduklarını söyleyerek, “Eğer kaktüsler üzerinde yeterince uğur böceği gibi avcı böcekler var ise ve koşnil nüfusu kontrol edilebiliyorsa, kimyasal mücadele için iki kere düşünmekte fayda var” şeklinde konuştu.