Dr. Faiz Sucuoğlu: Yediğimiz içtiğimiz her şey kontrolsüz!

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, 10 gündür Devlet Laboratuvarı’nda tıbbi cihazların çalışmadığını ve onarım çalışmalarının aşağı yukarı 1 hafta süreceğini belirterek “Buradaki en büyük sıkıntı milyon dolar değerindeki bu cihazların bir yık boyunca hiçbir bakımının yapılmamış olmasıdır. Merkezi sistemin hiçbir şekilde kontrol edilmemiş olması, ufak tefek arızalara müdahale edilmemesi ile sistemin çökmesi ve katların yanması ile son iki haftadır yediğimiz yemeklerin tükettiğimiz suyun analizi yapılamıyor. Ne yiyoruz ne içiyoruz bilmiyoruz, Türkiye’den ithal ettiğimiz meyve-sebze de oradan aldıkları sertifika ile geçiş yapıyor burada herhangi bir kontrole tabii tutulmuyor” dedi.

Hükümetten bu konuda hiçbir açıklama yapılmamasını eleştiren Sucuoğlu “Umurlarında değildir, Nalbantoğlu’nun arka tarafında duran bir odayı boyadılar, Başbakan daha sonra “Adli Tıp Merkzi yaptık” diye övünüyor. Sağlıkta bunu yaptık diye övünüyor. Sağlık alanında yapılan bir yenilik, dev bir atılım, yeni bir yasanın oluşumu konusunda hiçbir şey yok. Ne hasta hakları kaldıi ne Genel Sağlık Sigortası kaldı, ne döner sermaye kaldı. Hepsi unutuldu rafa kaldırıldı.” dedi