Dr. Fauci tarihi verdi!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım başında hazır olabileceğini söyledi.

Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gider ve federal düzenleyicilerden onay alınırsa, aşıların kasım ayının ilk veya ikinci haftasında 5 ila 11 arasındaki çocukların kullanımı için mevcut olması mümkün." diye konuştu. Pfizer-BioNTech tarafından geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sağlanan verilerin ümit verici olduğunu belirten Fauci, böylelikle yıl sonuna kadar birçok Amerikalı çocuğun aşılanabileceğini kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce Kovid-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

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25/10/2021 21:35