Dr. Fazıl Küçük 39’uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor

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15/01/2023

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Dr. Fazıl Küçük 39’uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor

15 Ocak 1984 yılında kaybettiğimizKıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 39’uncu ölüm yıl dönümünde törenlerle anılacak.

Bu kapsamda ilk olarak Dr Fazıl Küçük’ün Anıt Tepe’deki anıt mezarında tören düzenlenecek.

Saat 10.26’da başlayacak törende çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma gerçekleştirecek.

Dr Fazıl Küçük için Atatürk Kültür Merkezi’nde de anma töreni gerçekleştirilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende Merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük bir konuşma yapacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi korosunun sahne alacağı anma töreninde oratoryo gösterisi de yer alacak.

15/01/2023 08:40
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TAGS: Dr. Fazıl Küçük
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