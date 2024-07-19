20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı bakanlar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş temsilcileri, askeri erkan, Küçük ailesini temsilen Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasıyla sona erdi.

Tatar, Anıt Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk mücadele tarihinin unutulmaz lideri aziz Doktor Fazıl Küçük, hekim, yayıncı ve siyasetçi kimliğinizle Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar özveriyle üstün hizmetler sundunuz. Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli simgelerinden oldunuz ve bugün 50. yılını kutladığımız büyük zaferin oluşabilmesi için mücadelede öncülerden oldunuz.

Bugün bağımsızlık, özgürlük, güvenlik ve eşitliğimizi sağlayacak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün korunacağı bir çözümü hedefliyorsak bu, geçmişte liderlik ettiğiniz toplumsal varoluş mücadelesi sayesinde mümkün olmaktadır.

Halkımız eşsiz katkılarınızı her zaman minnetle anmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisi ile uluslararası alanda KKTC’ye vermiş olduğu tüm desteklerle izinizden yürümeye devam edeceğiz. Yolunuz yolumuzdur. Ruhunuz şad olsun.”