Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı

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09/11/2023

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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı

Karayolları Dairesi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak çalışmalardan dolayı, güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla başlayacak ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın belirli yerlerinde yapılacak yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları bir sonraki duyuruya kadar devam edecek.

09/11/2023 10:36
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs,
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