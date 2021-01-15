Dr. Fazıl Küçük düzenlenecek törenle anılacak

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15/01/2021
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Dr. Fazıl Küçük düzenlenecek törenle anılacak

Bugün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün  37’inci  ölüm yıldönümü.. Küçük, ölüm yıldönümünde Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat 10:26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. 

15/01/2021 08:32
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TAGS: Dr. Fazıl Küçük
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