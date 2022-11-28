Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde koridorun tavanı çöktü

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesinde koridorun tavanının çökmesiyle ilgili Eğitim Bakanlığı’nı suçladı; okulların ivedi şekilde bakımdan geçirilmesi ve bu gibi olayların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesine ait yapısal sorunların sendika tarafından iki kez kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı “Olası benzer bir durumda oluşabilecek vahim sonuçlardan dolayı kamuoyunun sizi affetmeyeceğini vurgularız” denildi.

Yaz dönemi boyunca sendikanın fiziki yapısı kötü birçok okulun öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini görsellerle ortaya koyduğu okulların altyapı sorunlarına dikkat çekmeye çalışıldığı da anımsatılan açıklamada “Eğitim bakanlığı ise buna karşın ‘okulların arka veya kullanılmayan kısımlarını yayınlıyorsunuz’ şeklinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmıştır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bugün öğrencilerin bulunduğu bir ortamda tavanın çökmesinin çok kötü bir durum olduğu da ifade edildi ve herhangi ciddi bir yaralanmanın olmamasının büyük bir şans olduğu belirtildi.

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28/11/2022 16:16