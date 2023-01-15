Dr. Fazıl Küçük için AKM’de anma programı düzenlendi

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi.

Törene, Dr. Küçük’ün ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, komutanlar katıldı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı anma programı saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı.

Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün konuşmasından sonra, BEAL öğretmenlerinin Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’le yaptığı röportajdan bölümler izlendi.

BEAL öğrencilerinin Fazıl Küçük’ün hayatından kesitlere yer verdiği müzikal gösterinin ardından tören sona erdi.

-Selen S. Küçük

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Selen Süheyla Küçük, dedesinin çıkar beklemeden inandığı Kıbrıs davası uğruna hayatını feda ettiğini ve Türkiyesiz Kıbrıs davasının halledilemeyeceğini bildiğini aktardı.

Küçük, Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşları sayesinde bugün Kıbrıs Türkünün kendi vatanı ve bayrağı altında güvenle yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Dr. Fazıl Küçük’ün KKTC devletinin kurulduğunu da görüp, huzur içinde yaşama veda ettiğini söyleyen Küçük, “Fazıl Küçük” isminin her yerde yaşatıldığını ve yaşatılmaya devam edeceğini ve yeni nesillere aktarılacağını kaydetti.

Selen S. Küçük, dedesine seslenerek “Sen rahat uyu; halkın senin izinde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

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15/01/2023 13:14