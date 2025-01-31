Dr. Fazıl Küçük Müzesi şubat tatilinde ücretsiz olacak

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31/01/2025

Dr. Fazıl Küçük Müzesi şubat tatilinde ücretsiz olacak

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bünyesinde yer alan Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne girişler şubat tatili süresince ücretsiz olacak.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın geçen günlerde duyurduğu, şubat tatili boyunca devlet müzelerine girişlerin ücretsiz olacağı uygulamasına Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın da destek vereceği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun, 3 - 14 Şubat sömestr tatili boyunca okulların kapalı olması ve çocuklar ile gençlerin evlerinde olacak olması nedeni ile ülke genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ailelerin ücretsiz ziyaretine açılacağını duyurduğu anımsatılan açıklamada,  "aynı şekilde Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin de bu uygulamaya dahil olacağını tüm halkımıza duyururuz.” denildi.

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TAGS: Dr. Fazıl Küçük Müzesi, şubat tatili,
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