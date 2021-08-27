Dr. Fazıl Küçük Parkına Yerleştirilecek Heykellerin Halka Tanıtım Etkinliği 1 Eylül’de

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27/08/2021

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Dr. Fazıl Küçük Parkına Yerleştirilecek Heykellerin Halka Tanıtım Etkinliği 1 Eylül’de

Akdeniz-Avrupa Sanat Merkezi (EMAA)’nın AB Finansmanı  ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde  yürüttüğü “Herkes İçin Sanat” projesi kapsamında  Dr. Fazıl Küçük parkına yerleştirilecek heykellerin halka tanıtım etkinliği 1 Eylül Çarşamba günü saat 17.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
EMAA tarafından yapılan yazılı açıklama göre, GAÜ ile KAÜ’nün de katkılarıyla sanatçılara yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçıların eserleri parka yerleştirilecek.
Sanatçıların heykellerine ek olarak, parka ismi verilen Kıbrıs Türk toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli de ilerleyen günlerde yapılacak ve parka yerleştirilecek.
EMAA’nın Geçici Kamusal Sanat Çalıştayları kapsamında yaratılan geçici sanat yerleştirmeleri sırasında müzik dinletisi, masal okuması ve çocuklara yönelik sanat atölyeleri de yer alacak.

27/08/2021 12:57
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TAGS: Dr. Fazıl Küçük Parkı, Heykel, Tanıtım
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