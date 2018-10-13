DR. Fazıl Küçük Spor Oyunları Açılış Kokteyli Gerçekleştirildi

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları açılış kokteyli Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bugün Acapulco Otel’de yapıldı.

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen etkinlik 10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla düzenleniyor.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış kokteylinde Başbakan Tufan Erhürman, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, varoluş mücadelesi önderi merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve etkinliğe katılan spor federasyonlaru adına Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu konuşma yaptı.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret ederek, mevcut şartlarda 19 ülkeden 400’den fazla sporcu ağırlamanın önemli olduğunu söyledi.

Erhürman her yıl daha ileri gidileceğine de inanç belirtti.

“Israrla ve inatla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Erhürman, sporun sınır tanımadığına işaret etti.

Erhürman, tüm sporculara “hoşgeldiniz” diyerek tüm katılımcılara müsabakalarda başarılar diledi.

DEĞİRMENCİOĞLU

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da etkinliğe katılan ekiplere hoşgeldiniz diyerek yarışan tüm sporculara başarılar diledi.

Değirmencioğlu gelecek yıl daha çok ülke daha çok sporcuyu KKTC’de ağırlamak istediklerini kaydetti.