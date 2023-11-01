Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Şampiyon Melekler şehrinde gerçekleşiyor

KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları bu yıl Şampiyon Melekler şehrinde gerçekleşiyor.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları 4 Federasyonun katkısı ile birlikte 4-5 Kasım 2023 Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda düzenleniyor.

Basketbol Federasyonu 3×3 basketbol, Tenis Federasyonu Plaj Tenisi turnuvası, Voleybol Federasyonu Voleybol turnuvası ve Cimnastik Federasyonu ise Cimnastik gösterileri ile Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarına katkı koyacaklar.

Geleneksel olarak gerçekleşen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları öncesi merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ün oğlu Mehmet Küçük e Dr. Fazıl Küçük müzesinde bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve federasyon başkanları katıldı.