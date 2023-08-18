Dr. Fazıl Küçük Vakfı Bursu başvuruları Pazartesi günü başlıyor…

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18/08/2023

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı Bursu başvuruları Pazartesi günü başlıyor…

 

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için her yıl verilen “Dr. Fazıl Küçük Bursu” için başvurular Pazartesi başlıyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre burslar, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl boyunca verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 21 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapması gerekiyor.

Başvuruların, şahsen  172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı'na yapılması gerekiyor.

Daha detaylı bilgi  mesai saatleri içerisinde 0533 872 0919 numaralı telefon aranarak Fatoş Kızılyürek’ten alınabileceği de duyuruldu.

18/08/2023 15:02
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TAGS: Dr. Fazıl Küçük, Vakfı, Bursu, başvuru, Pazartesi,
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