Dr. Fazıl Küçük Vakfı, KTÖS’ü ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

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11/06/2021

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, KTÖS’ü ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük başkanlığındaki heyetin ziyaretinde öğretmenlerin laik ve çağdaş bir toplum yapısının oluşmasındaki önemine ve toplumsal mücadeledeki rolüne değinildi.
 
Görüşmede ayrıca, Dr. Fazıl Küçük’ün laik duruşu, Kıbrıs’a ve ülkenin kültürüne olan bağlılığı ve toplumsal mücadeledeki yeri de dile getirildi.
 

11/06/2021 11:22
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TAGS: Akgün Kaçmaz, Dr. Fazıl Küçük Vakfı, KTÖS
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