Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle Mevlid-i Şerif okutulacak

Din İşleri Başkanlığı, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle ada genelindeki merkezi camilerde yarın Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Toplum Liderimiz Merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümleri olması nedeniyle ada genelindeki merkezi camilerde 13.01.2023 tarihinde (yarın) Cuma Namazından önce Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacaktır” denildi.

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12/01/2023 18:33