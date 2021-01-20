Dr. Gülgün Vaiz: Doktorunuza danışarak Covid19 aşısı olun

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20/01/2021

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Dr. Gülgün Vaiz: Doktorunuza danışarak Covid19 aşısı olun

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kalp hastalarının covid19 aşısı olmadan önce doktorlarına danışması gerektiğine vurgu yaptı

Gülgün Vaiz'in paylaşımı şöyle:

Covid 19 aşılarıyla ilgili hastalarımız sürekli sorular sormaktadır O nedenle genel olarak kalp hastalarımıza iletmek istediğimiz mesaj şudur:

Tüm hastaların durumunu en iyi bilen ,takip eden kendi doktorlarıdır.Hastaların sadece kalp değil ,başka hastalıkları da varsa hastalarımıza ilgili tüm doktorlarına danışarak , covid 19 aşısını olmalarını tavsiye ediyoruz.

1.Ameliyat olsun ,olmasın tüm kapak hastalarımız

2.By pass geçiren hastalarımız

3.Stentli hastalarımız

4.Doğumsal kalp hastalığı olan hastalarımız

5.Kalp yetersizliği olan hastalarımız

6.Kalp pili olan hastalarımız

7.Kalp şok cihazı olan hastalarımız

8.Kalp destek cihazı olan hastalarımız

9.Yüksek tansiyon hastalarımız

10.Ritm bozukluğu olan hastalarımız

20/01/2021 15:50
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TAGS: Gülgün Vaiz, COVİD19 AŞISI, kalp hastaları
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