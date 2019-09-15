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Dr. Gülgün Vaiz: Halkımızın çağdaş bir hastaneye ihtiyacı var

"Tüm kurumlar eğlenme ve kutlama faaliyetlerini iptal etsin"

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15/09/2019
HK

"Hepimizin yolu bir gün hastaneye düşer"

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Dr. Gülgün Vaiz: Halkımızın çağdaş bir hastaneye ihtiyacı var

​​​​​​​Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz sosyal medyadan bir çağrı yaparak "Tüm kurumlar eğlenme ve kutlama faaliyetlerini iptal edip 1 yıl harcanacak paraları bir fonda toplayıp yeni bir Lefkoşa Devlet Hastanesi yapmaya ayırsınlar." dedi.

Dr. Gülgün Vaiz çağrısında "Acilen ülkemizin halkımızın çağdaş bir hastaneye ihtiyacı var. Hepimizin yolu bir gün hastaneye düşer" ifadelerini kullandı


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TAGS: Gülgün Vaiz, doktor, hastane
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