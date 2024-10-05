Dr. Gülzar Abdusukurova: Paris Işıltısı ile Cildiniz Parlaklık ve Canlılık Kazanır

Güzellik ve gençlik arayışında sıkça tercih edilen Paris Işıltısı hakkında bilgi veren Medx Klinik Medikal Estetik Dr. Gülzar Abdushukurova, uygulamanın detaylarını paylaştı. Dr. Abdusukurova, "Paris Işıltısı, hyalüronik asit, antioksidanlar ve minerallerden oluşan özel bir karışım ile cildinize parlaklık ve canlılık kazandırır. Bu mezoterapi yöntemi ile cildin en üst tabakasına, önceden lokal anestezik krem kullanarak, küçük enjeksiyonlar yapıyoruz" dedi.

İşlemin etkili olabilmesi için genellikle üç-dört seans önerildiğini belirten Abdusukurova, "Seansları üç hafta aralıklarla planlıyoruz. Özellikle cildinde matlık ve kuruluk hisseden kişilere bu yöntemi öneriyoruz. İşlem sonrası hemen cildinizde bir değişiklik fark edersiniz, ancak tam etkiler genellikle 7 - 10 gün içinde ortaya çıkar" diye konuştu.

Paris Işıltısı’nın herkes için uygun olmadığını vurgulayan Dr. Abdusukurova, "Hamilelik ve emzirme döneminde olan kişiler ya da ciddi kan hastalığı olanlar için bu yöntemi tavsiye etmiyoruz. İşlem sonrası hafif ödem ya da kızarıklık gibi yan etkiler oluşabilir, ancak genellikle bu etkiler hızla geçer ve hastalar normal yaşamlarına hemen dönebilirler" açıklamasını yaptı.