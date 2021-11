Dr. Gürkut: PCR test örneğinizin doğru alındığına emin olun!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından, Covid-19 (koronavirüs) PCR testlerinde tekniğin doğru uygulanmaması halinde, sonucun ‘yanlış negatif‘ olabileceğini belirtti. Dr. Gürkut” Testinizin doğru şekilde alındığından emin olun. Test için hem burun (nazal) hem de boğazdan (orofarenks) sürüntü alınmalıdır. ” ifadelerini kullandı.

Dr. Gürkut’un açıklaması şöyle:

Alım tekniğinin doğru uygulanmaması halinde test sonucunuz yanlış negatif olarak sonuçlanabilir. testinizin doğru şekilde alındığından emin olun. Test için hem burun (nazal) hem de boğazdan (orofarenks) sürüntü alınmalıdır. Öncelikle sürüntü çubuğu ağızdan girilerek boğazın arka duvarına kadar ilerletilir ve sürüntü alınır. Daha sonra aynı swab ile burun deliğinden girilir, derine kadar (8-10 cm) ilerletilir, nazofarinks arka duvarı hissedilir ve döndürerek çıkarılır. Taşıma besiyerine konulur ve PCR laboratuvarına iletilir.

If the sampling technique is not applied correctly, your test may result in a false negative.Make sure your test sample is taken correctly. For the test, both nasal (nasal) and throat (oropharyngeal) swabs should be taken.First, the swab is inserted through the mouth and advanced to the posterior wall of the throat and the swab is taken. Then, with the same swab, it is entered through the nostril, advanced deeply (8-10 cm), the posterior wall of the nasopharynx is felt and removed by rotating it. It is placed in transport medium and delivered to the PCR laboratory.

30/11/2021 13:47