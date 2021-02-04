Fitoterapi alanında uzman Dr. Hakan Özkul Covid Rahatsızlığı ve Aşıyı, Fitoterapi Çerçevesinde Değerlendirdi.

Bugün sizlere Covid-19 virüsünün dünya genelinde etkisini göstermeye devam ettiği bu günlerde, covid aşısının vücudumuzda yarattığı etkiler ve bu virüsü yenen başlıca faktörler üzerine konuşan Dr.Hakan Özkul’un sözlerini aktarıyoruz.

Aşı Virüsü Yok Etmeyecek, Bağışıklık Sistemimiz Yok Edecek.

“Bugün dünya üzerinde Covid rahatsızlığından ölen insan sayısı iki milyonu geçti. Aşı virüsü yok etmeyecek. Aşı olduğumuz zaman bağışıklık sistemimiz uyarılmış olur ve uyarılmış bağışıklık sistemi de virüs geldiği zaman onu yok eder. Yani hastalığı yenen temel faktör bizim bağışıklık sistemimizdir. “

Covid Rahatsızlığının Tedavisinde Fitoterapi’den İstifade Edebiliriz.

“İşte bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde ve etkin vazife görmesinde tıbbi bitkilerden ve Fitoterapi’den istifade edebiliriz. Aynı şekilde bir çok bilimsel araştırma, tıbbi bitkilerin doğrudan virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. Bu yüzden Fitoterapi’den covid rahatsızlığının tedavisinde ve semptomların yani belirtilerin ortadan kaldırılmasında Fitoterapi’den istifade edebiliriz.”

Fitoterapi’nin Antiviral Etkisinden Dolayı Hastalığı Daha Kolay Yenebiliriz.

“Fitoterapi modern bir tıbbi yöntemdir ama ancak sertifikalı Fitoterapi uzmanları tarafından yapılabilir. Eğer biz Fitoterapi’yi doğru ve etkin bir şekilde uygularsak antiviral etkiden dolayı, yani tıbbi bitkilerin virüslere karşı etkisinden dolayı hem tedavide bir avantajımız olmuş olur hem de tıbbi bitkilerin bağışıklık sistemimizi uyarmasından dolayı biz hastalığı daha kolay yenebiliriz.”

Günlük Hayatta Tüketmemiz Gereken Bitkileri Açıklıyor !

Dr. Hakan Özkul, bu dönemde hem bağışıklık sistemini güçlendirmede hem de tıbbi bitkilerin antiviral etkilerinden faydalanabilmek için günlük hayatta neleri tüketmemiz gerektiğini açıklıyor.

“Özellikle bazı tıbbi bitkiler bağışıklık sistemimizi uyarır. Bunlar arasında ekinezya bitkisini, mürver bitkisini, zencefil bitkisini, zerdeçalı, yeşil çayı, çörek otunu, naneyi, sarımsak ve narı sayabiliriz.”

“Hem kış aylarındayız hem de coronanın yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde anason meyvesini, meyan kökünü, hatmi bitkisini, ıhlamuru, nane çaylarını ihmal etmeyelim, bolca bu çayları tüketelim. “

Fitoterapi’den İstifade Etmeyi Öneriyorum.

Hem Coronaya karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmede hem de covid virüsüne karşı savaşmada tıbbi bitkilerin önemi ortada ben de sizlere bu konuda Fitoterapi’den istifade etmeyi öneriyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum.

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04/02/2021 09:58