Dr. Hakan Özkul Diyabet Tedavisinde En Etkili Bitkileri Açıkladı

Bitkisel tedavi alanında yaptığı çalışmalarıyla ünlü Fitoterapist Dr. Hakan Özkul’a Tip 1 ve Tip 2 Diyabet için en faydalı bitkileri sorduk. Tıbbi bitkiler hakkında doyurucu bilgiler edindik.

Dr. Hakan Özkul tıbbi bitkilerin diyabet de dahil olmak üzere birçok hastalıkta yaygın olarak kullanıldığını fakat sadece aktardan bu bitkileri alıp kullanmanın tamamlayıcı tıp olmadığına dikkat çekti.

“Öncelikle belirtmek gerekirsek tıbbi bitkilerin kullanımı aktardan alıp sıcak suya katıp kullanmak şeklinde olmuyor. Bugün fitoterapi dediğimiz bitkisel tedavi yöntemi tıbbın bir dalıdır. Hangi bitki özünden kaç gram tüketilmesi gerektiği hastalığın seyrine göre değişir. Dolayısıyla biz hastalığa ve hastaya bütün olarak bir yaklaşımda bulunuyoruz. Elbette bu bitkiler sağlıklı bir yaşam sürebilmek için çok önemlidir. Fakat hastalarımız şifa bulmak istiyorsa mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekir.”

Dr. Hakan Özkul Gurmar Bitkisinin üzerinde Durdu

“Şeker hastalığının tedavisinde en önemli bitkilerin başında Gurmar bitkisi geliyor. Gurmar bitkisi Asya’da şeker hastalığı ile mücadelede 2000 yıldır kullanılmakta ve faydaları bilinmekte. Gurmar bitkisine Asyalılar şeker öldüren otu diyorlar. Sebebi ise içinde bulunan “gymneaik asit”. Gymnema olarak da bilinen bu bitkinin özü şekeri dengelemede son derece etkili”

“Gymneaik asit şeker tadının alınmasını engelliyor. Şekeri anlık olarak düşürmenin yanı sıra düzenli ve doğru kullanımda, (tabi hastaların bu aşamada neler yediğine içtiğine de dikkat etmesi gerek) tedaviye olumlu etki sağlıyor”

Tip 2 Diyabette Zerdeçal Önemli Şeker Hastalığının Olumsuz Etkilerini Azaltıyor

Dr. Özkul doğru zerdeçal kullanımının şeker hastalığının tedavisinde son derece önemli olduğunu belirtti.

“Bitkisel tedavide zerdeçal etken maddesinden sıkça yararlanıyoruz. Özellikle diyabette kandaki glukoz miktarını düşürücü bir etkiye sahip. Glukoz miktarının düşmesi şekerin düşmesi anlamına gelir. Böylelikle yüksek tansiyon, baş dönmesi, ayaklarda yanma gibi şekerin birçok etkisine karşı da önlem almış oluyoruz.

Diyabet Hastalarının Dostu “Tarçın”

Dr. Özkul tarçının şekerin tedavisinde mutlaka kullanılması gerektiğini sadece şekeri düşürmede değil hastalığın tedavisinde de doğru tarçının doğru bir biçimde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

“Öncelikle tarçın hakkında çok fazla soru alıyoruz. Tarçının bilinen 100’den fazla çeşidi vardır. Genellikle bilinen aktardan alınan tarçınlar Vietnam tarçınıdır ve ne yazı ki satılan tarçınların çoğu tıbbi amaçla kullanılamamaktadır. Bu tür tarçınların aşırı tüketimi bünyeye ciddi zararlar verebilir.”

“Tıbbi kullanım için kaliteli Seylan tarçını tercih edilmektedir. Bu tarçın yapılan araştırmalarda şeker düşüren kimyasal ilaçlardan %0,83 oranın da daha etkilidir.”

“Tarçının glukoz emilimini azaltan bir etkisi var. Bu sayede şekeri düşürdüğü gibi şekerin yan etkilerini de önemli ölçüde azaltan bir etkiye sahip”

Dr. Özkul bitkisel tedavi için mutlaka fitoterapi eğitimi almış doktorlardan yardım alınması gerektiğini belirtti.

“Önceden de belirttiğimiz gibi bitkisel tedavi tıbbın bir parçası. Dünyanın her yerinde bilim insanlarının yaptığı klinik araştırmalarının ışığında bu çalışmalar yürütülüyor. Bilinçsiz bitki kullanımı hastalığı bırakın tedavi etmeyi daha farklı semptomların yol açmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden diyabet ve diğer tüm hastalıklarda mutlaka fitoterapi uzmanlarına başvurmadan kendinizi tedavi etmeye çalışmayın.”

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12/05/2021 09:26