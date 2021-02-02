Dr. Hakan Özkul; Fitoterapinin Dünyadaki Yeri ve Önemini Anlatıyor

Dr. Hakan Özkul fitoterapinin Dünyada kullanımı, dayanakları ve tarihi ile alakalı değerli bilgiler ve örnekler verdi. Konuyla ilgili soru işaretlerini giderici ve öğretici açıklamalarını harfiyen aktarıyoruz.

Bugünkü Anlatacağım Konu Fitoterapinin Ne Olduğudur.

“Fitoterapi kelime olarak bitkilerle tedavi demektir. Bu tedavi metodu hem Dünya Sağlık Örgütü’nün hem de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının onayladığı bir tedavi şeklidir.”

Fitoterapiyi Sadece Doktorlar Yapabilir !

“27 Ekim 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmelikle beraber Fitoterapi;Geleneksel ve Tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte fitoterapiyi Türkiye’de sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının Fitoterapi Sertifika Eğitimini almış doktorlar tarafından yapılabileceğini belirtmektedir. Yani Fitoterapiyi, bitkilerle tedaviyi sadece doktorlar yapabilir.”

İbn-i Sina’nın El-Kânûn Fi't-Tıbb Adlı Eserinde Bitkisel Tedavi Anlatılıyor.

“Binlerce yıllık tarihe baktığımızda insanlar kendilerini bitkilerle tedavi etmişlerdir. Mısır’da, Milattan Önceki Sümerlerde, Akadlarda hep bitkisel tedaviler vardır. İbn-i Sina’nın da El-Kanun fi't-Tıb adlı eserinde yine bitkisel tedavi yöntemi anlatılmaktadır.”

Japonya’da ve Almanya’da Doktorlar Reçetelerinin Yaklaşık %80’inde Tıbbi Bitkileri de Yazmaktadır.

“Günümüzde de modern tıbbın bir parçası olarak kabul edilen fitoterapi hem Uzak Doğu’da hem de Avrupa’da çok yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Japonya’da doktorlar reçetelerinin %80’inde tıbbi bitkileri de yazmaktadırlar. Almanya’da da oran aşağı yukarı %75 civarındadır. “

Fitoterapi Rastgele Bir Bitkiyle Yapılmaz!

“Ama şunun çok iyi bilinmesi lazım, fitoterapi rastgele bir bitkiyle yapılmaz. Kalitesi, etkinliği, güvenilirliği ve standardı uluslararası Farmakopelerde yani kayıtlı eserlerde belirtilmiş güvenli bitkilerle yapılır. Yani aktardan bitki almak suretiyle kendini tedavi etmeye kalkmak fitoterapi değildir.

Fitoterapi Kanser Hastalığından Kısır Hastalığına Kadar Pek Çok Kronik Hastalıkta Uygulanmaktadır.

“Fitoterapi doğru uygulandığı zaman kanser hastalığından kısırlık hastalığına kadar pek çok kronik hastalıkta bizlere yardımcı olmakta ve hastalıkların tedavisinde önemli bir etken olarak var olmaktadır. “

“Bugün size fitoterpinin önemini anlatmaya çalıştım, Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. “

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02/02/2021 08:45