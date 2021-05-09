Dr. Hakan Özkul Şeker ve Diğer Hastalıklarda Bitkisel Tedavinin Nasıl Uygulandığını Anlatıyor

Türkiye'nin önde gelen Fitoterapi Uzmanlarından biri olan Dr. Hakan Özkul'a bitkisel tedavi sürecinin nasıl gerçekleştiği, bu süreçte şeker hastaların nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili sorularımızı yönelttik. Bu hususta bizlere değerli bilgiler aktaran Dr. Özkul'un vurguladığı ve dikkat çeken yorumu ise “Hastalık yoktur, hasta vardır.” şeklinde oldu.

Bitkisel Tedavi Etken Maddeler Kullanılarak Gerçekleştiriliyor.

Dr. Hakan Özkul günümüzde fitoterapi, uzmanların kontrolünde ve bitkilerin tedavi için gereken etken maddeleri kullanılarak gerçekleştiğini söylüyor.

“Bitkisel tedavi, yani fitoterapi, çok eski çağlarda, aslında insanların deva bulmak için bitkilere yönelip sonuç almalarından beri kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile fitoterapi günümüzde çok etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.“

“Teknolojik gelişmelerin ve araştırma alanlarının gelişmesi ile elde ettiğimiz verilerdeki doğruluk paylarının yükselmesinin yanında, bitkilerin etken maddelerine ayrılarak, hastalığın iyileşmesi için gerekli olan asıl etken maddenin bitkinin posası diye tabir edilen ya da yan etki oluşturabilecek kısmından ayrıştırılarak, sadece hastalığın iyileşmesi için gerekli olan maddelerin kullanılmasıyla kısa sürelerde kesin ve etkili sonuçlar alınabilmektedir.

“Örnek vermek gerekirse, kanser tedavilerinde kullandığımız kurkumin adlı madde günümüzde adını sıklıkla duyduğumuz zerdeçal adlı bitkinin yaklaşık %2 lik kısmında bulunmaktadır. Tedavi için gereken miktarı, yalnızca zerdeçal tüketerek alamazsınız.”

Bilinçsiz Tüketim Daha Kötü Sonuçlar Doğurabilir.

Dr. Hakan Özkul kulaktan duyma bilgiler ile bilinçsizce bitki tüketenleri şu sözlerle uyardı.

“Fitoterapi derin araştırmaların sonucu olan doğru etken maddelerin bir araya gelmesi ve uzman kontrolünde, hastaya göre program belirlenerek gerçekleştirilmektedir.”

“Hastalıklar her bir kişide farklılık göstermektedir. Kişinin özel profili oluşturularak süreç belirlenir. Örneğin şeker hastalığında düzenli aralıklar belirlenerek hastanın değerleri takip edilir. Süreçte pozitif yönde olan ilerleme yakalanarak devamlılığı sağlanır. Bu yüzden fitoterapi yöntemi, aktardan elde edilen baharatlar kullanılarak yapılan bilinçsizce tüketim ile karıştırılmamalıdır. Unutulmaması gerekir, iyileştirmeyi arzulayarak yapılan bilinçsiz tüketim, daha kötü sonuçlar doğurabilir.”

“Hastalık Yoktur, Hasta Vardır.“

Dr. Özkul, şeker hastalığında hasta profili nasıl oluşturulur ve uygulanan tedaviler arasındaki farkın nasıl belirlendiği hakkında sorularımızı bu sözlerle yanıtladı.

“Şeker hastalığı gibi birçok hastalıkta aslında birbirini tetiklemektedir. Özellikle şeker hastalığı hasta olan kişilerde çeşitli organlarda fonksiyonel bozukluğa ve vücudun birçok yerinde tahribata yol açar. Hasta profili oluştururken bu tahribata yönelik bilgi edinmek ve şeker hastalığının vücuttaki etkilerini gözlemlemek için düzenli ilaç kullanmasını gerektiren ya da yaşam kalitesini düşüren diğer hastalıkları ile ilgili bilgi alınır. Hastanın yaşı, boyu, kilosu, mesleği, beslenme alışkanlıkları, günlük rutinleri ve mesleği gibi veriler de bu profili etkileyen ana unsurlardır.”

“Belirlenen hasta profiline göre uygulama gerçekleştirilir çünkü her insanda diyabet hastalığı ve tedavisi farklılık gösterir. Ben hep söylerim ve söylemeye devam edeceğim. Hastalığa göre tedavi uygulanmaz, hastaya göre tedavi uygulanır. Hastalık yoktur, hasta vardır.”

Bitkisel Tedavi Bilimsel ve Gelenekseldir.

Fitoterapinin şeker gibi birçok hastalığı yenmede, en etkili yöntemlerden biri olduğunu tekrar vurgulayan Dr. Hakan Özkul şunları dile getirdi.

“Bilinenin aksine, tedavisi mümkün olmayan bazı hastalıklardan kurtulmak mümkündür. Bitkisel tedavi yöntemi ciddiye alınması gereken, hayatımızın bir parçası olması gereken en önemli tedavi metotlarından biridir. Bir kere bitkisel tedavi hem geleneksel hem bilimsel çalışmaların ürünüdür.”

“Tarihe ve geleceğe ışık tutan aslında var olan ve hala keşfedilmesi gereken bir yöntemdir. Biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve biliyorum ki gelecekte fitoterapi yöntemi ile elde edeceğimiz başarıların gururunu her birimiz yaşıyor olacağız.”

Dr. Hakan Özkul İletişim Bilgileri,

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09/05/2021 11:17