Dr. Hüdaverdi, Girne Belediye Başkan adayı
Belediye seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin Girne Belediye Başkanı adayının Dr. Özcan Hüdaverdi Hüdaverdi olduğu öğrenildi.
23/03/2022
Belediye Başkanlığı seçimlerine doğru adaylar da netleşmeye başladı...
Bir süredir Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Girne adayı olarak lanse edilen Dr. Özcan Hüdaverdi'nin kararını verdiği aktarıldı.
Haziran ayında yapılması planlanan belediye seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin Girne Belediye Başkanı adayının Hüdaverdi olduğu öğrenildi.