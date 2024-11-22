Dr. Hüdaverdi: Kalp krizinde erken müdahale için tüm sağlık çalışanları olağanüstü çaba sarf ediyor

Girne’nin tanınan doktorlarından Özcan Hüdaverdi, kalp krizinde erken müdahale için tüm sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba sarf ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından bir örneğini anlattı.

Hüdaverdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dün meydana gelen kalp krizi vakasına dikkat çekti.

Dr Hüdaverdi kalp krizinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, acil durumlarda 112’nin mutlaka aranması gerektiğini ifade etti.

Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:

21.11.24

Saat 18;54 Lapta hızır ambulans ile görüşme.

47 yaş erkek kalp krizi vakası.

Nöbetci uzm Dr Eser varış ile irtibatta olup kötü durumda olan genç kalp krizi geçiren hastamız için tüm sağlık çalışanları ve merkezi 112 ekibi ile birlikte koordine bir şekilde hareket ettik.

Girne Dr Akçiçek hastanesinden Dr Fazıl küçük çemberine Laptadan gelecek olan vakayı karşılamak için yola çıktık ve bekledik. (Video)

Çünkü; Girne trafiğine girmemesi için ve zaman kaybedecek durumumuzun asla olmadığı için!!

Nitekim Saniyelerle ve saliselere yarışır durumda hastamızı karşıladığımızda kalbine iki kez şok uygulayıp Saat ;19.23 ‘de Lefkoşa Dr Burhan Devlet hastanesine ulaştırdık.

Nöbetci Uzm Dr Eser Varış ve ekibi anjio ünitesinde eldivenleri giymiş hazır bir şekilde bizi karşıladı ve hastamızı tüm ekip ile birlikte hayata döndürdük.

Sağlık çalışanları olarak çok sık yaşadığımız bir konuya değinmek istiyoruz.

Hastamızın gün boyunca göğüs ağrısı olmuş ve malesef üzülerek belirtiyoruz ki kendi imkanları ile başvurmuştur.

Kalp krizinde erken müdahale için tüm sağlık çalışanları olağan üstü çaba sarf ediyor ve bir örneğini sizlerle paylaşmak istedik.

Lütfen acil durumlarda 112 veya doktorunuzu veya yakınızda olan herkes tedbirli ve duyarlı olsun.

Emeği geçen tüm sağlık çalışan emektarlara teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı ve huzurlu günler sizin olsun

Not; Hastamız çok iyi