Kadın Girişimcilik Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen Dünya Girişimcilik Haftasına adanmış "Ufukta Yeni Fırsatlar: Kadın Girişimciler İçin Yeşil Işık" konulu forum Azerbaycan'da düzenlendi.

Forumda konuşma yapan GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu’nun temasları Azerbaycan basınında geniş yer buldu.

Televizyon programlarına konuk olan Dr. İçim Çağıner Kavuklu, bazı gazetelere röportajlar da verdi.

Kavuklu’nun verdiği demeçler, "Birlikte düzenleyebileceğimiz birçok proje var", "Kıbrıs'ın jeopolitik gücü küçümsenmemeli" başlıklarıyla Azerbaycan basınının manşetlerinde yer aldı.

Bir gazete verdiği röportajında "Kıbrıs'ın jeopolitik gücü küçümsenmemeli" ifadelerini kullanan Kavuklu, “Forumda, 15 farklı ülkeden kadın girişimcinin bir araya gelip tecrübelerini paylaşması, özel sektörde olduğu kadar kamuda da çalışan kadınların rolünü tartışması ve fikir vermesi açısından çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca KKTC'yi temsil etmek ve ülkemizde kadının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen projeleri paylaşmak benim için bir onurdu” dedi.

“Bu iş birliğinin ülkelerimizin kadınlarına nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna Kavuklu, “Devletler arası ilişkilerde kadının rolü de önemlidir. Her iki toplum kadınının ilerlemesi ve gelişmesi, bizden sonra gelecek nesiller arasındaki bağın sağlam bir şekilde kurulması için işbirliğimiz büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle birlikteliğimizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz bu birliği kurmaya şimdiden başladık. Ortak projelerimiz ve birbirimizin deneyimlerinden faydalanmak topluluğumuzu güçlendirecektir. Bununla bir güç birliği yaratabiliriz. Dünyada barışı tesis edecek olanın biz kadınlar olduğumuza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İki ülke arasında iş ve girişimciliğin hangi alanlarında işbirliği fırsatları var?” sorusunu yanıtlayan Kavuklu, sözlerine şöyle devam etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin ana sektörü turizmdir. Turizm, insanları birbirine bağlamak, dostluklar kurmak ve ilişkileri genişletmek için paha biçilmez bir araçtır. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, okulları ve yüksek öğretim kurumlarıyla da tanınır. Üniversitelerimiz arasında faydalı işbirlikleri kurulabilir. Öğretim, öğrenci değişimi gelecek nesillere harika bir katkı olabilir. Ayrıca Kıbrıs'tan ihraç edebileceğimiz birçok ürün var. Bunlar özellikle süt ürünleridir. Profesyonel sanayicilerimiz var. Kısacası birlikte düzenleyebileceğimiz birçok proje var. Aynı dilden, aynı dinden, aynı ırktan topluluklarız, birçok ortak yönümüz var.”

Kadın Girişimcilik Geliştirme Derneği Başkanı olarak kadınlara önerilerde bulunan Dr. İçim Çağıner Kavuklu, “Öncelikle biz kadınlar kendimize güvenmeliyiz. Bu açıdan bakıldığında, ekonomik özgürlüğümüzü sürdürebilmeliyiz. Bunu kendi aklımızla yapacak kadar güçlüyüz, aile kuracak, yönetecek, toplumu birleştirecek güce sahibiz. Genç kızların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve kimseye muhtaç olmamaları en önemli şeydir. Bu hem toplum hem de tüm dünya için bir durumdur. Kadınlar birbirinin evi olmalı, birbirini dinleyebilmeli, birbirine güvenebilmeli. Adaları birbirine bağlamalı, duygularımızı paylaşabileceğimiz kıtalar haline gelmeliyiz. Kadınlar güçlüyse tüm dünya güçlü olur” dedi.

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30/11/2022 20:33