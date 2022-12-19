Dr. Kanlıada'ya 3. yıl üst üste önemli ödül

Dr. Deniz Kanlıada İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli ödülleri olarak bilinen “Safety in Beauty Diamond Awards (Estetikte Güven) “ ödüllerinde “ Best Surgical Transformation Award (En iyi Estetik Cerrahi Değişimleri) ödülünü yüzlerce cerrah arasından kazanarak 3 yıl üst üste ülkemize ödül getirmenin gururunu yaşattı. İngiltere’nin en iyi Estetik Doktoru, İngiltere’nin en gözde Kozmetik Cerrahı ve İngiltere’de yanlış tedavileri düzelten en iyi doktor unvanını da elinde bulunduran Dr. Kanlıada’ya Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan da tebrik mesajları iletildi.

Yıllarca zorluklarla mücadele ettiğini dile getiren Dr. Kanlıada asla pes etmemek gerektiğini, doğru yoldan şaşmamak gerektiğini ve azmin başarıyı her zaman getirdiğini ekledi.

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19/12/2022 17:51