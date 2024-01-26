Dr. Kemal Demirciler Anısına Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 5. Ferdi Darts Turnuvası Büyük Başarıyla Tamamlandı

Dr. Kemal Demirciler Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 5'inci Ferdi Darts Turnuvası, 25 Ocak 2024 tarihinde KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lokalinde başarıyla gerçekleştirildi. Rahmetli Kemal Demirciler anısına saygı duruşuyla başlayan etkinlik, annesi Serpin Hanım'ın duygusal konuşması ve Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit'in açılış konuşmasıyla devam etti. Turnuvaya 49 sporcu ve aileleri katıldı.

Akşamın sonunda, ilk dört dereceye giren sporculara ve yan ödül kazananlara ödülleri, Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gülmez, Ahmet Bayram Sefer ve Orcun Bayram tarafından verildi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Serpin Onay'a, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'na ve Mustafa Dereboylu'na teşekkür edildi.

Turnuva sonuçları şu şekilde oldu:

Şampiyon: Cemal Gingi

İkinci: Ali Amcaoglu

Üçüncü: Faik Amcaoglu

Dördüncü: Hasan Bozbeyli

Yan ödüller ise şu şekilde dağıtıldı:

En yüksek sayı atan sporcu: Serkan Öztoygar (2x180)

En yüksek sayıdan bitiren: Hasan Bozbeyli (146)

En az dart ile bitiren: Cemal Gingi (15 ok)

Göbek Finiş: Mustafa Koloz

Federasyon hakemleri Nevzat Dalyan ve Hakan Oruz'un yönettiği turnuva büyük bir başarıyla tamamlandı.