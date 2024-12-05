Dr. Kenan Arifoğlu’nun Otantik Bisikletler Sergisi 10 Aralık'ta Lefke’de açılacak

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05/12/2024

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Dr. Kenan Arifoğlu’nun Otantik Bisikletler Sergisi 10 Aralık'ta Lefke’de açılacak

Dr. Kenan Arifoğlu’nun “İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” başlıklı Otantik Bisikletler Sergisi 10 Aralık Salı günü Lefke’de Atatürk Parkı’nda açılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre sergi, bisiklet kullanma kültürüne dikkat çekmek amacıyla Lefke’ye taşınacak.

Lefke Belediyesi ve Vintage Bicycles of Cyprus iş birliğindeki sergi, 10 Aralık Salı günü saat 14.00’te Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.

Sergi, 18 Aralık Çarşamba gününe kadar pazar günü hariç 11.00-15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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TAGS: Dr. Kenan Arifoğlu’nun Otantik Bisikletler Sergisi 10 Aralık’ta Lefke’de açılacak
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