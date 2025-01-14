Dr. Küçük anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Küçük Çiftler Karışık Hyong Şampiyonası önceki gün (Pazar) yapıldı.

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14/01/2025

Dr. Küçük anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Küçük Çiftler Karışık Hyong Şampiyonası önceki gün (Pazar) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Dr. Fazıl Küçük Çiftler Karışık Hyong Şampiyonasına tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ,Açelya Ergin ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Melek Ünver                       2. Rabia Tarım

2.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu               2. Zeynep Kürekçi                             

3.Kategori:      1. Arosha Anari                      2. Bensu Özyıldız                  

4.Kategori:      1. Rojbin Özer            2. Melis Mina Kızıltaş                       

5.Katagori:      1. Azra Güler Karataş             2. Duru Cemre Kılıvan

6.Katagori:      1. Melisa Türkmen                  2. Hira Rahme Çetinkaya

7.Kategori:      1. İnci Demir                           2. Azra Arslan

8.Katagori:      1. Müesser Serdar                   2. Eylül Gül

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1. Sam Norouzi                       2. Emir Talha Keklik

2.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu                    2. Hamza Arslan

3.Kategori:      1. Alp Şengil                           2. Nesin Can Tosun    

4.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy          2. Yaman Doruk Durmaz

5.Kategori:      1. Mustafa Kemal Çağlar        2. Baran İlhan Dinçkuyucu

6.Kategori:      1. Boran Niyazi Dinçkuyucu  2. Kamil Umut Demir

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