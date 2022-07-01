Dr. Küçük heykeli açıldı 

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01/07/2022

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Dr. Küçük heykeli açıldı 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Taşkınköy Parkı'na yapılan Dr. Fazıl Küçük heykeli açıldı. 

Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’na konumlandırılan heykelin açılışını, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Küçük ailesi yaptı. 

Harmancı burada yaptığı konuşmada, 20 yıl önce açılışı yapılan parkın son yıllarda yapılan yatırımlarla Taşkınköy Halkına daha kaliteli hizmet verdiğini, şimdi de Dr. Küçük’ün halkçı kimliğini yansıtan heykelinin de parkta yer aldığını söyledi. 

Heykelin, Dr. Küçük’ün Halkçı karakterini yansıtacak şekilde yapıldığını ifade eden Harmancı, Dr. Küçük’ü anlamanın önemli olduğunu, Kıbrıslı Türklerin haklarını, varlığını korumak için verdiği mücadelenin değerine işaret etti. 

Dr. Küçük’ün halkından kopmayan bir lider olduğuna da işaret eden Harmancı, Dr. Küçük’ün milli mücadele yıllarında toplumsal mücadeleyi ayakta tutmak için verdiği mücadeleyi anlattı, bugün Kıbrıs Türk Halkının Özgürce bastığı toprakların onların sayesinde olduğunu vurguladı. 

Harmancı, kendilerine de bu mücadeleyi yaşatma ve gelecek nesillere aktarmanın düştüğüne işaret ederek, Taşkınköylülere hayırlı olmasını temenni etti. 

Açılışın ardından müzik dinletisi ve kokteyl düzenlendi. 

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli, sanatçı Sevcan Çerkez tarafından hayat buldu. 

01/07/2022 10:16
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TAGS: Dr. Küçük heykeli, taşkınköy
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