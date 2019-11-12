Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a kitap hediyesi

Dr. Küçük Vakfı, “Bir Toplumun Milletle Buluşması - Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” paneline katılan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile gazeteci yazar Uğur Dündar’a kitap hediye etti.

Dr. Küçük Vakfından verilen bilgiye göre, Başbakanlığın koordine ettiği “Bir Toplumun Milletle Buluşması - Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” paneline konuşmacı olarak katılan Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. İlker Başbuğ ile Gazeteci-Yazar Uğur Dündar’a Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0 Euro Anı Parası” ve “Kendi Anlatımı İle Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabı takdim edildi.

Vakıf yönetim kurulu üyesi Ayşe Dilek Orhan tarafından takdim edilen anı parası ve kitap için Orgeneral M. İlker Başbuğ ile Gazeteci-Yazar Uğur Dündar vakfa teşekkür etti.

12/11/2019 22:08