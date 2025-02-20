Dr. Mert: ''Ani sıcak soğuk geçişlerden kaçınılmalı''

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Halk Sağlığı Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemal Mert, ülkede etkili olan dondurucu soğukların etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

BRT’ye konuşan Mert, sağlığımızı korumak adına alınacak tedbirleri anlattı.

Soğuk ortamda bağışıklık sisteminin de düşmesiyle var olan virüs ve bakterilerin hastalık yapacak ortam bulduğuna vurgu yapan Dr. Mert, ani ısı farkının da hasta olma riskini artırdığını belirtti.

Kış aylarında kişinin vücut dengesine göre giyinmesini ve ani sıcak soğuk geçişlerinden kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Cemal Mert, burun ve ağız yoluyla soğuk havanın bir atkı kullanarak vücuda girmesinin önlenmesini tavsiye etti.

Dr. Mert, iyi uyuyarak ve iyi beslenerek, kalabalık ortamlardan da uzak durarak sağlığımızı koruyabileceğimizi kaydetti.