Dr. Nesil Bayraktar: Uygulama konusunda tamamen başarısızdık

KTTB Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, ülkemizdeki bulaş hızının geçtiğimiz mart ayına göre daha hızlı düzeyde seyrettiğini vurguladı. Bayraktar, hastane içi bulaş nedeniyle birçok hemşirenin de izolasyon altında olduğunu kaydetti.

KTTB Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, BRT’de 14. Saat programına katılarak BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşıları ile ilgili sorulara yanıt verdi.

İşte Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Yerel vakaların yayılım hızının giderek arttığını bunun sonuçlarıyla şu an başa çıkmaya çalıştığımızı hepimiz sanırım artık farkına vardık. Ve bununla ilgili daha ileri tedbirler alamaya çalıştık özellikle yılbaşı dönemi. Başarılı olduk mu? Karar alma konusunda evet ancak uygulama konusunda tamamen başarısızdık. Şu anda önümüzdeki 2-3 hafta daha bunun sonuçlarına katlanmaya çalışıyoruz."

“BİR AN ÖNCE AŞILAMAYA BAŞLAMAMIZ GEREK”

“Bir çocuğun yada annelerimizin, babalarımızın, kanseri atlatmış gencecik bir vakanın korona olmasından biz korkuyoruz. Bu korku halen daha devam etmektedir. Bulaş hızı Mart ayına göre daha hızlı düzeyde seyrediyor. Ve bu hiç iyi bir haber değildir."

“Bir an önce aşılamaya başlamamız gerekiyor. Gecikmek diye bir lüksümüz kalmadı. Isı 20 derecenin altına düştüğünün birinci haftasının sonunda vakalar 20’ler görmeye başladı. Ocak, Şubat, Mart aylarında da bulaş hızı artacak. O yüzden biz bu noktaya gelmeden halı hazırda aşı geldiği zaman biran önce aşı programına girmemiz gerekiyor."

“SONBAHAR DÖNEMİNE KADAR MASKE, HİJYEN, MESAFE KURALLARINA ÖZEN GÖSTERELİM”

“Sonbahar dönemine kadar maske, hijyen, mesafe kurallarına özen gösterelim. Aşı geldiğinde aşı programına uygun şekilde lütfen adapte olarak aşı olmayı kabullenelim. Evet duyacağınız bir sürü kötü haber de olabilir. Spekülasyon da duyabiliriz. Ben demiyorum korkmayın hadi bakalım süper birşey yapıyoruz. Önümüze bir aşı gelecek, gelen aşıyı yapmakla mükellefiz. Bu durumdan kurtulacak başka bir yol yoktur. En kötü senaryodan daha iyidir şuan aşı olmak. O yüzden aşı karşıtı politikaları beslemek yerine nedenini, nasılını sorgulayalım.”

“AŞI FİRMALARININ EĞİTİM PROGRAMLARINI ALIYORUZ”

“Bakanlık düzeyinde aşı ekibi kuruldu. Aşının nasıl yapılacağı ve programları öncelik sırası kimlerde hangi bölgelerde ne şekilde olacağı organize edildi görünüyor. Bu yöndeki çalışma neredeyse tamamlandı. Hatta firmaların kendi eğitim programlarını alıyoruz. Pfızer-Bıontech aşısı geldiğinde nelere kaydedilecek, ne takip edilecek bunun bir eğitimi de bugün yapıldı. Diğer taraftan Sınovac ile ilgili faz 3 çalışması çerçevesinde beklenen formları vardır. Bu doğrultuda da yine gerekli eğitimler alınarak başlanacak. Aşılar geldiğinde bir kargaşa olmayacak. Organize şekilde olacak. Çalışmalar bunun için devam eder."

“HEDEF GELECEK OLAN AŞILARI FAZLA DEPODA TUTMAMAK”

“Hedef gelecek olan aşıları fazla depoda tutmamak. Bunu Pfizer-BioNTech için söylüyorum. Uzun süre depo işgali sağlamadan yapmanız gerekir. Çünkü raf ömrü 4 dereceye koyarsanız bir haftadır. Bir hafta içinde kullanmanız gerekir. Yada eksi 70’de(-70) tekrar depolamanız gerekir. Sinovac için böyle bir durum yok. Sinovac’ı getirdiğiniz zaman 4 derece rahatlıkla depolaya bilirsiniz. -20’de de rahatlıkla depolaya bilirsiniz. Ülkemizde -20 depolarımız fazlasıyla”….

“SINOVAC AŞISI İÇİN ONAY FORMU İMZALATILACAK”

“Sinovac aşısında bildinik yan etkileri olacak. Öncelik risk gruplarını aşılamaktır. Tüm dünyanın başlattığı gibi risk gruplarını yaştan ve sağlık çalışanlarından başlattılacak. Gelen aşılar zorunlu tabi ki tutulmayacak anayasal haktır beden özgürlüğü vs. Özellikle Sınovac aşısı için özellikle onay formu imzalatılacak. Çünkü faz 3 çalışmaları tamamlanmamış bir aşıyı ülke popülasyonuna acil endikasyonuna eğer yapacaksanız kişiye durumunun ne olduğunu, beklenen yan etkileri ve beklenmeyen yan etkileri de şunlar olursa bana haber vereceksiniz ve bu sorumluluğu benimle bölüşeceksiniz diye yasal bilgilendirme yapıp, karşı tarafın onayı alınmalıdır."

“PFIZER-BIONTECH AŞISINDA BİLGİLENDİRME FORMU OLACAK”

“Pfizer-BioNTech onay formundan ziyade bilgilendirme formu şeklindedir. Hedef de şudur; hem ABD’den hem de Avrupa’dan uluslararası strandartı yakaladığına dair bir belgesi vardır. Sinovac’ın henüz böyle bir belgesi yoktur."

“25 BİN KİŞİYE TAM DOZ AŞI YAPILMASI PLANLANACAK ŞEKİLDE HAREKET EDİLECEK”

“Aşıyı olduktan iki-üç hafta sonra tekrardan olmanız gerekiyor. İki dozdur yapılması gereken. O yüzden 50 bin doz aşı geliyorsa 25 bin kişiyi aşılayacaksınız demektir bu.25 bin kişiye tam doz yapılması planlanacak şekilde hareket edilecek”… “Hiç birimiz aşı uzmanı değiliz.Mevcut olanla ilgili yapılmış araştırmaları değerlendiriyoruz. Bilgi yönünden bizi aştığı her noktada hocalarımıza danışıyoruz. Onlardan da net cevap alana kadar açıkçası zorluyoruz. Çünkü başka bir yolumuz yok."

“YAYILIM FAZLALIĞI NEDENİYLE RANDOM TESTLER DURDU”

“Testlerin daha çok yaygınlaştırılması gerekiyor. Bununla ilgili henüz daha tam organize olamıyoruz. Çünkü Temas Takip ekibi mevcut yayılımın yakın çevresini tutmaya çalışıyor. Şuanki sıkıntımız kit veya eleman meselesi değil. Yayılım fazlalığı nedeniyle random testler bir tarafta durdu. Şuan temas takibi için kullanıyoruz. Birincil ve ikincil temaslılara odaklanmak zorundayız. Sorarsanız çok daha geniş kapasitede yapılması gerekir. Şuan buna elverişi söz konusu değil. Bunun daha da kötüleşmesini önlemek için odaklana bildiğimiz yeri topluyoruz."

“HASTANE İÇİ BULAŞ NEDENİYLE BİRÇOK ARKADAŞIMIZ İZOLASYON DURUMUNDADIR”

“Hastane içi bulaş nedeniyle birçok hemşiremiz, temaslı arkadaşımız şuan izolasyon durumundadır. Acil Durum Hastanesi için taşınma sürecine geçilebilir mi? Mevcut düzen bununla değiştirelebilir mi? Şuan için buradan birşey söylemem çok doğru değil.Ama hemşirelerin yerine hizmetin devam etmesi için yerine diğer hemşire arkadaşlardan keza karantinadan dönüp tekrar işe gelen arkadaşlardan destek alarak sürdürüyoruz."

“100 YATAKLI HASTANE SADECE İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK”

“Pandemi Hastanesi 100 yataklıdır. Henüz işleme geçmemiştir. Bugün Enfeksiyon ve Göğüs Servisi çalışmamasına rağmen kendilerine ait servisleri, Noroloji servisi aktif şekilde sadece pandemiye hizmet veriyor. Günün sonunda henüz daha biz kendi hastalarımıza takibe başlamamışken bu noktadayız. 100 yataklı bir hastane hepimizi gelip kurtaracak diye bir durum yok. İşimizi kolaylaştıracak. Şuan bunu da aktive edemiyoruz gerekli bürokratik nedenlerden ötürü..."

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08/01/2021 22:31